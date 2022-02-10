Фигурант коррупционного скандала может лишиться всех особняков и автомобилей, оформленных на любовницу

Генеральная прокуратура требует изъять в пользу государства 22 объекта недвижимого имущества и шесть автомобилей, которые находятся в собственности бывшего главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, проходящего в качестве фигуранта в деле о коррупции.

Суммарно стоимость недвижимости оценивается примерно в 83 миллиона рублей. Процесс проходит в Промышленном районном суде Ставрополья.

В надзорном ведомстве отметили, что официальная зарплата госслужащего не позволяет приобретать имущество в таких объемах. По решению суда наложены аресты на дорогостоящий автотранспорт, квартиры и особняки, приписываемые фигуранту – в том числе и роскошная вилла с дорогостоящей мебелью, троном и золотым унитазом.

Как отмечает источник, суд намерен выяснить обстоятельства покупки имущества, указанного в иске государственного обвинения. Защита же заявляет, что вся недвижимость, включая автопарк, находится в собственности сожительницы Сафонова, а все приобретено на кредитные средства.

По некоторым данным, дворец, в котором проживал Сафонов, фигурант переписал на наследников. При этом сумма в 83 миллиона рублей составляет кадастровую стоимость активов. Рыночная цена гораздо выше приведенной, уточняет телеканал "360".

Напомним, летом 2021 года стало известно о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. Госслужащий оказался в крупнейшем коррупционном скандале, потрясшем весь регион: обвинение уверено, что Сафонов занимался продажей поддельных пропусков на грузоперевозку. По версии правоохранительных органов, фигурант с подельниками наладил незаконную схему, которая позволяла получать ежедневно 19 миллионов рублей.