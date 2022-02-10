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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении человека на севере российской столицы. Им оказался 44-летний гражданин Узбекистана. Об этом стало известно сегодня, 10 декабря.
Как отмечает источник, фигуранта застала его возлюбленная – тот раскладывал по пакетам расчлененное тело. После этого мужчина стал угрожать сожительнице, чтобы та оказала ему помощь.
Останки найдены в разных частях города – на Флотской обнаружена нога, на одном из предприятий по переработке мусора нашли голову с руками, передает телеканал "360".
Погибшим оказался 36-летний мужчина. Заявление о пропаже написала жена жертвы.
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