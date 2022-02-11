Олимпийская чемпионка провалилась под лед Москва-реки - видео

Олимпийская чемпионка провалилась под лед Москва-реки - видео
Фото: АГН «Москва» / Денис Воронин
Спортсменку экстренно госпитализировали

Ужасный случай произошел в российской столице. Там знаменитая спортсменка Ирина Привалова провалилась под лед. Титулованная бегунья решила прогуляться по скованной льдом Москва-реке. Однако в какой-то момент ледяное покрытие треснуло, и 53-летняя атлетка ушла под воду.

По некоторым данным, на опасную прогулку бегунью навели мысли о желании лично понаблюдать за ходом строительства во Мневниках. Однако такое любопытство могло закончиться трагедией. Знаменитости очень повезло, что ее вовремя спасли.

На счастье Ирины, неподалеку дежурили работники поисково-спасательной службы. Они оперативно вытащили спортсменку из ледяной воды. Привалова успела получить серьезное переохлаждение. Бегунью забрали в больницу.

Как напоминает телеканал "360", в 2000-м году Ирина взяла олимпийское "золото" в забеге на 400 метров с барьерами. Осенью 2020 знаменитая российская спортсменка получила высокую должность во Всероссийской федерации легкой атлетики. Привалову назначили первым вице-президентом организации. 

Источник: 112 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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