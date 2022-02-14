В Егорьевске задержали укравшую деньги девушку

Злоумышленница похитила их у своего гостя

В Егорьевске задержали 20-летнюю девушку, которая подозревается в краже денег. В дежурную часть обратился житель Республики Коми, который заявил, что у него были украдены денежные средства. Как рассказал потерпевший, в момент преступления он находится у этой девушки в гостях, а деньги лежали в куртке. Именно оттуда, по его словам, средства и были похищены. 

По данному заявлению в Егорьевске была задержана девушка двадцати лет из Брянской области. Именно у нее в гостях на момент кражи денежных средств находился потерпевший, сообщает "Подмосковье сегодня"

Против подозреваемой уже возбуждено уголовное дело по статье о краже. На данный момент в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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