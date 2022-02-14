В Подмосковье задержан мошенник-гастарбайтер

Мужчина взял предоплату за ремонтные работы и скрылся

В Красногорске правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он утверждал, что его знакомый проводил ремонт в квартире в деревне Сабурово. Попутно гастарбайтер обманом похитил деньги.

Задержанный подозреваемый взял у потерпевшего предоплату и скрылся, не выполнив при этом ремонтные работы, пишет интернет-издания "Подмосковье сегодня". Более того, злоумышленник успел потратить на свои личные нужды переданные ему заказчиком 82 тыс рублей.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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