Родители устроили драку на глазах у детей из-за парковки у садика в Лобне

В ситуации разбирается полиция

У детского сада в Лобне родители подрались из-за парковочного места. Взрослый мужчина устроил конфликт с женщиной – ударил даму, сломав ей руку, говорится в посте "Вконтакте". Все произошло на глазах у ребенка пострадавшей, пишут в соцсетях.

Свою позицию высказал непосредственный участник конфликта в комментариях – он заявил, что припарковался на свободном месте у садика, однако на него налетела дама с заявлениями, что это ее место.

Мужчина решил проигнорировать женщину, которая не стеснялась в выражениях, и просто прошел мимо с дочкой на руках. Однако та нанесла ему удар. Тот выставил руку и сделал шаг вперед, отгородившись от дамы. Женщина поскользнулась и упала.

Владелец припаркованного авто уже отвел дочку в садик и вернулся к машине, когда увидел обидчицу с тремя людьми. Та вновь попыталась на него напасть. Мужчина решил ехать сразу в дежурную часть – там все рассказал полиции, которая теперь разбирается в произошедшем, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ВКонтакте • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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