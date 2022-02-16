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Легкомоторный самолет разбился недалеко от деревни Ступино в Московской области. Об этом стало известно сегодня, 16 февраля.
Согласно приведенным данным, самолет, принадлежавший авиакомпании S7, совершал тренировочный полет. После посадки судно опрокинулось на бок, уточняет "Радио 1".
На борту находился лишь пилот. По предварительной информации, он остался цел.
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