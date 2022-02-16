Объявленный в федеральный розыск мужчина гуляет на свободе

Мужчина, проходивший освидетельствование в одной из больниц Балашихи, сбежал из медучреждения. Известно, что он находится в розыске за хулиганство и разыскивается МВД Киргизии.

Как отметили в главке регионального МВД, речь идет о фигуранте 1992 года рождения. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшнего, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По факту побега назначена служебная проверка, говорится на сайте подмосковного МВД.