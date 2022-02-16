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Автомобилист снял в Люберцах любопытный ролик – засветился на камеру "Геракл", который в одиночку утащил тяжеленный кронштейн с фонарями. Местный житель совершенно спокойно перешел пешеходную часть в дневное время суток, ничем не смутив прохожих.
Автор ролика пошутил, что счастливый человек тащит домой "люстру".
Как горожанин смог в одиночку демонтировать тяжелый элемент уличного освещения, остается загадкой. Местные адвокаты считают, что герою дня грозит ответственность за вандализм и порчу имущества – возможно даже возбуждение уголовного дела, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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