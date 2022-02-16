"Геракл" из Подмосковья в одиночку утащил уличные фонари

Герою дня светит уголовное дело, считают адвокаты

Автомобилист снял в Люберцах любопытный ролик – засветился на камеру "Геракл", который в одиночку утащил тяжеленный кронштейн с фонарями. Местный житель совершенно спокойно перешел пешеходную часть в дневное время суток, ничем не смутив прохожих.

Автор ролика пошутил, что счастливый человек тащит домой "люстру".

Как горожанин смог в одиночку демонтировать тяжелый элемент уличного освещения, остается загадкой. Местные адвокаты считают, что герою дня грозит ответственность за вандализм и порчу имущества – возможно даже возбуждение уголовного дела, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Пенсионеры могут остаться без льгот

Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать

"Продам гараж": в трансляцию "вторжения" в центре Киева влетел частный дрон - видео

Украинцы начали шутить над инициативой Reuters в прямом эфире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей