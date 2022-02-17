Злоумышленник украл у местного жителя сумку, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей

В Орехово-Зуево правоохранители задержала подозреваемого в грабеже злоумышленника. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, в полицию обратился 40-летний местный житель с заявлением о грабеже. Он утверждал, что неизвестный с применением силы похитил у него сумку с мобильным телефоном и личными вещами. Сумма материального ущерба составила 10 тыс руб, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 32-летний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Грабеж".