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В Орехово-Зуево правоохранители задержала подозреваемого в грабеже злоумышленника. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По информации ведомства, в полицию обратился 40-летний местный житель с заявлением о грабеже. Он утверждал, что неизвестный с применением силы похитил у него сумку с мобильным телефоном и личными вещами. Сумма материального ущерба составила 10 тыс руб, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 32-летний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Грабеж".
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