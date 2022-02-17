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Страшное ДТП произошло в Мытищах – таксист сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". Водитель наехал на мужчину, пересекавшего пешеход на красный свет, сообщают в социальных сетях.
Пока что неизвестно, в каком состоянии пострадавший.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", сбивший мужчину автомобиль двигался на большой скорости. Адвокаты полагают, что есть вероятность того, что вину водителя не признают. Однако авто – источник повышенной опасности, а водитель всегда обязан оценивать риски и менять скоростной режим, поэтому возможна и уголовная ответственность с тюремным сроком.
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