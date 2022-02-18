На борту находились 237 пассажиров

Страшное событие случилось в популярной курортной стране. Сегодня, 18 февраля, стало известно о крупном пожаре на пароме. Инцидент произошел у берегов Греции.



Сообщается, что в момент чрезвычайного происшествия на борту парома находились 237 человек. Корабль вышел на прогулку в Ионическое море и в какой-то момент загорелся.

К счастью, экстренным службам удалось оперативно эвакуировать людей на спасательные суда. Информации о потерпевших пока нет.

В социальных сетях распространяют кадры горящего лайнера. Видно, что огнем охвачен практически весь паром.