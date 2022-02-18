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Страшное событие случилось в популярной курортной стране. Сегодня, 18 февраля, стало известно о крупном пожаре на пароме. Инцидент произошел у берегов Греции.
Сообщается, что в момент чрезвычайного происшествия на борту парома находились 237 человек. Корабль вышел на прогулку в Ионическое море и в какой-то момент загорелся.
К счастью, экстренным службам удалось оперативно эвакуировать людей на спасательные суда. Информации о потерпевших пока нет.
В социальных сетях распространяют кадры горящего лайнера. Видно, что огнем охвачен практически весь паром.
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