Опубликованы кадры горящего в Ионическом море греческого парома

На борту находились 237 пассажиров

Страшное событие случилось в популярной курортной стране. Сегодня, 18 февраля, стало известно о крупном пожаре на пароме. Инцидент произошел у берегов Греции.

Сообщается, что в момент чрезвычайного происшествия на борту парома находились 237 человек. Корабль вышел на прогулку в Ионическое море и в какой-то момент загорелся.

К счастью, экстренным службам удалось оперативно эвакуировать людей на спасательные суда. Информации о потерпевших пока нет.

В социальных сетях распространяют кадры горящего лайнера. Видно, что огнем охвачен практически весь паром.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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