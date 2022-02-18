Устроившие драку с полицией в метро задержаны

Устроившие драку с полицией в метро задержаны
Фото: depositphotos.com
Возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителей власти

Полиция оперативно задержала мужчин, напавших в метро на сотрудников правопорядка. Об этом сообщили в СК РФ по Москве в пятницу, 18 февраля.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Сотрудники полиции остановили для идентификации личности двух мужчин, но столкнулись с сопротивлением. Один начал отталкивать полицейских, другой стал пинаться ногами и нанес несколько ударов рукой в голову сотруднику правоохранительной службы.

Первого задержали сразу. Им оказался мужчина 2000 года рождения. Второй сначала убежал, но вскоре поймали и его.

"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан",

– говорится в сообщении на сайте столичного СК РФ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. 

Источник: СК РФ по Москве ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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