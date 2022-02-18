На остановках в Балашихе орудуют профессиональные карманницы

Злоумышленницы пользуются толчеей при посадке в автобус

Жительница Балашихи Дарья Р. предупредила горожан о действующих на остановках общественного транспорта карманниц. Одну из них она сама полтора месяца назад поймала, что называется, за руку в момент, когда та пыталась вытащить у нее из кармана телефон.

Девушка отметила, что в тот раз не обратилась в полицию. И вот вновь она стала свидетельницей тому, как та же злоумышленница вместе с подельницей совершают кражу в очереди на посадку в автобус, пользуясь толпой быстро вытаскивают из карманов или сумок рядом стоящих пассажиров ценные вещи, а потом под предлогом, что это не их номер, быстро отходят.

По словам очевидицы, одна из преступниц носит маску и одета в черную шубу с капюшоном, другая – длинноволосая женщина, в светлом пуховике, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Между тем, другие свидетели утверждают, что на остановках орудуют не две, а три злоумышленника. Им является мужчина.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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