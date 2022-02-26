Выяснением обстоятельств занимаются дипломаты

Французские СМИ сообщили, что сухогруз одной из российских компаний был перехвачен во время передвижения по Ла-Маншу. В посольстве РФ уже отреагировали на новость.

В беседе с РИА "Новости" дипломаты подтвердили, что судно было захвачено и перенаправлено в Булонь-сюр-Мер. С российским дипведомством по телефону связался капитан корабля и доложил ситуацию. Сейчас посольство России связалось с властями Франции для разъяснений произошедшего.

По неподтвержденной информации, перехват сухогруза может быть связан с введенными против российских компаний санкций – на нем перевозили автомобили в Санкт-Петербург.