Российское судно перехватили в Ла-Манше

Выяснением обстоятельств занимаются дипломаты

Французские СМИ сообщили, что сухогруз одной из российских компаний был перехвачен во время передвижения по Ла-Маншу. В посольстве РФ уже отреагировали на новость.

В беседе с РИА "Новости" дипломаты подтвердили, что судно было захвачено и перенаправлено в Булонь-сюр-Мер. С российским дипведомством по телефону связался капитан корабля и доложил ситуацию. Сейчас посольство России связалось с властями Франции для разъяснений произошедшего.

По неподтвержденной информации, перехват сухогруза может быть связан с введенными против российских компаний санкций – на нем перевозили автомобили в Санкт-Петербург.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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