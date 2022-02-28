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Сегодня, 28 февраля, стало известно о вопиющем случае, который произошел на территории Исландии. Сообщается, что агрессивно настроенный гражданин напал на консульство Российской Федерации в этой европейской стране.
Как рассказал российский посол в Рейкьявике Михаил Носков, изначально недружественно настроенные люди провели митинг у здания нашего дипведомства, а потом один особо агрессивный человек выломал ворота и пытался разбить камеру.
Нарушителя правопорядка оперативно скрутили прибывшие на место происшествия полицейские и отвезли в участок.
Бизнесмен откликнулся на просьбу бывшего продюсера Зеленского