Агрессивный мужчина атаковал российское консульство в Исландии

В адрес наших дипломатов поступают угрозы

Сегодня, 28 февраля, стало известно о вопиющем случае, который произошел на территории Исландии. Сообщается, что агрессивно настроенный гражданин напал на консульство Российской Федерации в этой европейской стране.

Как рассказал российский посол в Рейкьявике Михаил Носков, изначально недружественно настроенные люди провели митинг у здания нашего дипведомства, а потом один особо агрессивный человек выломал ворота и пытался разбить камеру.

Нарушителя правопорядка оперативно скрутили прибывшие на место происшествия полицейские и отвезли в участок.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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