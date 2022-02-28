В Балашихе ограбили десятилетнюю девочку

У ребенка украли мобильный телефон

Вопиющий инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Там бессовестные карманницы обокрали маленькую девочку. Жертвой преступниц стал десятилетний ребенок.

Как сообщила мама пострадавшей девочки, скандальное происшествие случилось средь бела дня в магазине, где было немало людей.

По словам обескураженной женщины, ее наследницу ограбили две воровки. Они вытащили у ребенка мобильный телефон. Любопытно, что воришек даже не смутили громкие крики маленькой жертвы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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