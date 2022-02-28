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Сегодня, 28 февраля, сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец успешно провели задержание мужчины, которого подозревают в убийстве сожительницы.
Сообщается, что прошедшие выходные задержанный, по версии следствия, проводил со своей сожительницей. В какой-то момент пара начала бурно выяснять отношения. В качестве аргумента мужчина решил использовать самодельный пистолет, выстрел из которого и стал роковым.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", несчастная умерла на месте, не дождавшись сотрудников скорой помощи.
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