Злодей пытался скрыться от правосудия

Сегодня, 28 февраля, сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец успешно провели задержание мужчины, которого подозревают в убийстве сожительницы.



Сообщается, что прошедшие выходные задержанный, по версии следствия, проводил со своей сожительницей. В какой-то момент пара начала бурно выяснять отношения. В качестве аргумента мужчина решил использовать самодельный пистолет, выстрел из которого и стал роковым.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", несчастная умерла на месте, не дождавшись сотрудников скорой помощи.