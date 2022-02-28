В Люберцах схватили обвиняемого в убийстве сожительницы мужчину

Злодей пытался скрыться от правосудия

Сегодня, 28 февраля, сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец успешно провели задержание мужчины, которого подозревают в убийстве сожительницы.

Сообщается, что прошедшие выходные задержанный, по версии следствия, проводил со своей сожительницей. В какой-то момент пара начала бурно выяснять отношения. В качестве аргумента мужчина решил использовать самодельный пистолет, выстрел из которого и стал роковым.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", несчастная умерла на месте, не дождавшись сотрудников скорой помощи.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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