Подростки сбрасывали ледяные снаряды с крыши жилого дома

Вопиющий инцидент произошел в центре российской столицы. Молодые люди решили устроить атаку на прохожих и сбрасывали на головы несчастных россиян крупные куски льда.



Как передает интернет-издание "Радио 1", такими непотребствами занимались пятеро подростков. Молодые люди заняли позицию на крыше дома на Пятницком переулке.

К счастью, обошлось без жертв, однако "снежки" вполне могли травмировать прохожих. На место происшествия вызвали правоохранителей.

В тот же день, 1 марта, стало известно о хамском поведении хулиганов из Московской области. Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", три малолетних безобразника кинули крупную льдину в лобовое стекло проезжавшего мимо микроавтобуса. Скандальный инцидент произошел в Апрелевке.