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Правоохранительные органы задержали в Московской области мужчину, который подозревается в краже золотых украшений. Об этом сообщили в главке регионального МВД.
Как отмечает источник, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже с материальным ущербом свыше 95 тыс. рублей.
Полиция задержала 23-летнего мужчину, который заявил, что проживал с потерпевшей и полтора месяца занимался хищением украшений, которые сдавал в ломбард.
Злоумышленнику избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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