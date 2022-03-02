Полиция задержала в Подмосковье подозреваемого в краже золотых украшений

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Московской области мужчину, который подозревается в краже золотых украшений. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Как отмечает источник, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже с материальным ущербом свыше 95 тыс. рублей.

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который заявил, что проживал с потерпевшей и полтора месяца занимался хищением украшений, которые сдавал в ломбард.

Злоумышленнику избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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