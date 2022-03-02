Напавший на ребенка мужчина получил 15 лет тюрьмы

Фигурант собирался изнасиловать и убить жертву

Суд Солнечногорска вынес фигуранту приговор по делу о покушении на убийство малолетнего. Об этом стало известно сегодня, 2 марта.

Как отмечает источник, один из местных жителей ранее совершил нападение на девочку, которой нанес несколько ударов по лицу. Отобрал у ребенка телефон и оттащил жертву в сторону, чтобы изнасиловать и впоследствии убить. Пострадавшую спасли прохожие, которые оказали ей помощь.

Фигурант получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскание компенсанции в размере 400 тысяч рублей за моральный вред, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Прокуратура Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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