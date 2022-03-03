Строитель в Долгопрудном погиб из-за упавшей на него бетонной плиты

Прокуратура проводит проверку

Правоохранительные органы организовали проверку по факту гибели рабочего в Долгопрудном. Об этом сообщили сегодня, 3 марта, в прокуратуре Московской области.

Ранее стало известно, что два человека занимались строительными работами в Долгопрудном. На обоих упали бетонные плиты. Один человек погиб на месте, второго экстренно госпитализировали.

Региональная прокуратура в настоящее время проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда и технике безопасности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". По итогам проверки ведомство примет меры необходимого реагирования, говорится в сообщении ведомства.

Источник: Прокуратура Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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