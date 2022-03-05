15-летнего подростка в Петергофе сбили на пешеходном переходе

Пострадавшего увезли в больницу

Несовершеннолетний петербуржец пострадал в ДТП, которое произошло в Петродворцовом районе города. Об этом стало известно сегодня, 5 марта.

Как отмечает источник, 15-летний подросток пересекал в Петергофе проезжую часть по пешеходному переходу, когда на него наехал легковой автомобиль. Пострадавшего экстренно госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает РИА ФАН.

За рулем авто находился 49-летний мужчина. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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