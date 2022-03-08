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В праздничный день 8 марта в Ленинградской области произошла страшная авиакатастрофа. В прессе появилась информация, что под Санкт-Петербургом разбился легкомоторный самолет.
Трагичный инцидент случился в Волховском районе Ленобласти. По имеющимся в распоряжении журналистов данным, в ходе печального происшествия погибли двое человек.
Сейчас на место инцидента следуют представители экстренных служб. В ближайшее время эксперты выяснят детали произошедшего, а также установят причины страшной трагедии.
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