Под Петербургом разбился легкомоторный самолет

В прессе сообщают о жертвах трагедии

В праздничный день 8 марта в Ленинградской области произошла страшная авиакатастрофа. В прессе появилась информация, что под Санкт-Петербургом разбился легкомоторный самолет.

Трагичный инцидент случился в Волховском районе Ленобласти. По имеющимся в распоряжении журналистов данным, в ходе печального происшествия погибли двое человек.

Сейчас на место инцидента следуют представители экстренных служб. В ближайшее время эксперты выяснят детали произошедшего, а также установят причины страшной трагедии.

Источник: Телеграм-канал "112" • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА
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