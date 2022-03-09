Есть погибшие: опубликовано видео взрыва на заводе в Пензе

Есть погибшие: опубликовано видео взрыва на заводе в Пензе
Кадр youtube.com
Страшная трагедия произошла ночью 9 марта

Сегодня, в среду, в Пензе случилось большое горе – в результате взрыва резервуара для хранения битума погибли несколько человек. В социальных сетях появились кадры с моментом трагического происшествия.

Известно, что информация о разгерметизации резервуара поступила в распоряжение экстренных служб сегодня, 9 марта, в 08:40. Происшествие вызвало широкий резонанс в регионе и всей стране. На место взрыва емкости оперативно выехал глава следственного управления Дмитрий Матушкин.

На видеоролике, который публикуют авторы телеграм-канала "112", видно, что в какой-то момент огромный резервуар с битумом складывается, точно карточный домик. На обрушение крупного объекта потребовалось всего несколько секунд. Содержимое резервуара вылилось наружу и растеклось по улице.

  

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, в результате трагичного инцидента погибли три человека, несколько людей госпитализированы.

В ближайшее время профильные эксперты проведут детальный анализ ситуации, установят причины произошедшего и оценят последствия чрезвычайного происшествия.

Источник: Телеграм-канал "112" • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА
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