Прохиндей присвоил несколько сотен тысяч рублей

Крупную кражу раскрыли сотрудники правоохранительных органов подмосковного Сергиева Посада.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", злоумышленник преступным образом присвоил себе целых 820 тысяч рублей. Злодей воспользовался своим должностным положением и растратил не принадлежащие ему деньги на собственные нужды.

Сообщается, что речь идет о сотруднике одной из организаций, находящихся в деревне Наугольное. Личность вора уже установлена.

Преступником оказался местный житель 38 лет. Он занимал пост главы административно-хозяйственного отдела пострадавшей организации.