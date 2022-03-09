Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
840 новости
Крупную кражу раскрыли сотрудники правоохранительных органов подмосковного Сергиева Посада.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", злоумышленник преступным образом присвоил себе целых 820 тысяч рублей. Злодей воспользовался своим должностным положением и растратил не принадлежащие ему деньги на собственные нужды.
Сообщается, что речь идет о сотруднике одной из организаций, находящихся в деревне Наугольное. Личность вора уже установлена.
Преступником оказался местный житель 38 лет. Он занимал пост главы административно-хозяйственного отдела пострадавшей организации.
Москва действовала на опережение, заявили в ведомстве
Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке