Укравшего крупную сумму денег жителя Подмосковья вывели на чистую воду

Прохиндей присвоил несколько сотен тысяч рублей

Крупную кражу раскрыли сотрудники правоохранительных органов подмосковного Сергиева Посада.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", злоумышленник преступным образом присвоил себе целых 820 тысяч рублей. Злодей воспользовался своим должностным положением и растратил не принадлежащие ему деньги на собственные нужды.

Сообщается, что речь идет о сотруднике одной из организаций, находящихся в деревне Наугольное. Личность вора уже установлена.

Преступником оказался местный житель 38 лет. Он занимал пост главы административно-хозяйственного отдела пострадавшей организации.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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