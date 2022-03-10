В Подмосковье схватили подозреваемого в убийстве соседа злодея

По версии следствия, преступником является 58-летний россиянин

В подмосковном Ногинске сотрудники правоохранительных органов схватили мужчину, которого подозревают в убийстве соседа. Печальное событие произошло из-за бытового конфликта.

Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", 28-летний местный житель лишился жизни из-за того, что в его квартире слишком громко делали ремонт. Такое положение дел, по версии следствия, не устроило 58-летнего соседа жертвы.

Словесная перепалка закончилась тем, что пожилой мужчина вонзил нож в своего оппонента. Жертва трагедии скончалась на месте. Злодей уже полностью признал свою вину.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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