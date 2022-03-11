Озверевший предприниматель начал стрельбу в Домодедово – есть пострадавший

Озверевший предприниматель начал стрельбу в Домодедово – есть пострадавший
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россиянин открыл огонь прямо из окна

Вопиющий случай произошел в подмосковном Домодедово. Там стрельбу из окна жилого дома начал отчего-то озверевший мужчина. В результате этого злодеяния пострадал, как минимум, один человек.

Такую информацию публикует агентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в профильных экстренных службах. Также сообщается, что в результате обстрела пострадали две легковые машины.

По данным телеграм-канала "112", злодеем оказался подмосковный бизнесмен. Сообщается, что до того как устроить беспорядочную пальбу из окна, мужчина напал на консьержку.

Агрессивный россиянин атаковал бедную женщину с топором, однако, к счастью, ей удалось сбежать. При этом предприниматель полностью разнес своим орудием стекло на рабочем месте женщины.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злодея. По некоторым данным, он получил ранение в плечо – нарушителю спокойствия была оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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