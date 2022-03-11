Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Вопиющий случай произошел в подмосковном Домодедово. Там стрельбу из окна жилого дома начал отчего-то озверевший мужчина. В результате этого злодеяния пострадал, как минимум, один человек.
Такую информацию публикует агентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в профильных экстренных службах. Также сообщается, что в результате обстрела пострадали две легковые машины.
По данным телеграм-канала "112", злодеем оказался подмосковный бизнесмен. Сообщается, что до того как устроить беспорядочную пальбу из окна, мужчина напал на консьержку.
Агрессивный россиянин атаковал бедную женщину с топором, однако, к счастью, ей удалось сбежать. При этом предприниматель полностью разнес своим орудием стекло на рабочем месте женщины.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злодея. По некоторым данным, он получил ранение в плечо – нарушителю спокойствия была оказана необходимая медицинская помощь.
Причиной вероятного масштабного столкновения могут стать "ветераны" советского авиапрома
Американские военные ученые работали над биоагентами, которые могут избирательно поражать разные этнические группы населения