Россиянин открыл огонь прямо из окна

Вопиющий случай произошел в подмосковном Домодедово. Там стрельбу из окна жилого дома начал отчего-то озверевший мужчина. В результате этого злодеяния пострадал, как минимум, один человек.



Такую информацию публикует агентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в профильных экстренных службах. Также сообщается, что в результате обстрела пострадали две легковые машины.

По данным телеграм-канала "112", злодеем оказался подмосковный бизнесмен. Сообщается, что до того как устроить беспорядочную пальбу из окна, мужчина напал на консьержку.

Агрессивный россиянин атаковал бедную женщину с топором, однако, к счастью, ей удалось сбежать. При этом предприниматель полностью разнес своим орудием стекло на рабочем месте женщины.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злодея. По некоторым данным, он получил ранение в плечо – нарушителю спокойствия была оказана необходимая медицинская помощь.