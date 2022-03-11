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Необычное происшествие случилось в Московской области. Там местные вандалы зачем-то атаковали мусорный контейнер. Инцидент произошел неподалеку от подмосковного Талдома.
С не совсем понятной целью хулиганы подожгли наполненный мусором контейнер. В итоге приличный с виду бак превратился в груду покореженного пластика, из которого вываливаются пакеты с отходами.
Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", за подобную порчу городского имущества предусмотрено серьезное наказание в соответствии с Административным кодексом нашей страны.
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