Жительница Истры нашла в мусорке живого хорька

Ветеринары советуют женщине поосторожнее обращаться с диким зверьком

Жительница Истры нашла в мусорном контейнере непонятного зверька и решила поинтересоваться у горожан в соцсетях, кто же это может быть. Оказалось, что среди груды мусора непонятно каким образом затесался хорек.

На фото зверек сидит, зажатый в угол. Пользователи утверждают, что животное ручное и по непонятным причинам сбежало.

Ветеринары же отмечают, что с такими питомцами нужно быть поосторожнее – хорьки всегда остаются дикими хищниками с очень острыми зубами. От стресса зверек может покусать человека, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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