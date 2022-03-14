Ветеринары советуют женщине поосторожнее обращаться с диким зверьком

Жительница Истры нашла в мусорном контейнере непонятного зверька и решила поинтересоваться у горожан в соцсетях, кто же это может быть. Оказалось, что среди груды мусора непонятно каким образом затесался хорек.

На фото зверек сидит, зажатый в угол. Пользователи утверждают, что животное ручное и по непонятным причинам сбежало.

Ветеринары же отмечают, что с такими питомцами нужно быть поосторожнее – хорьки всегда остаются дикими хищниками с очень острыми зубами. От стресса зверек может покусать человека, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".