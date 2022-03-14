С фигурантами работает следствие

Мужчины, подозреваемые в похищении своего знакомого, задержаны в Балашихе правоохранительными органами. Об этом сообщили в главке Следственного комитета по Московской области.

Согласно приведенным данным, ранее группа из трех человек под надуманным предлогом пригласила к себе знакомого на улицу, скрутив тому на месте руки. После этого мужчину затолкали в машину и увезли. От родственников преступники требовали выкуп в размере 800 тысяч рублей.

Позднее похитители узнали, что к делу подключилась полиция, и отпустили жертву. Подозреваемые задержаны, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". С ними работает следствие.