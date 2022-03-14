Полиция задержала в Подмосковье похитившего мужчину группу лиц

С фигурантами работает следствие

Мужчины, подозреваемые в похищении своего знакомого, задержаны в Балашихе правоохранительными органами. Об этом сообщили в главке Следственного комитета по Московской области.

Согласно приведенным данным, ранее группа из трех человек под надуманным предлогом пригласила к себе знакомого на улицу, скрутив тому на месте руки. После этого мужчину затолкали в машину и увезли. От родственников преступники требовали выкуп в размере 800 тысяч рублей.

Позднее похитители узнали, что к делу подключилась полиция, и отпустили жертву. Подозреваемые задержаны, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". С ними работает следствие.

Источник: ГСУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку

Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей