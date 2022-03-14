Возбуждено два уголовных дела

Мужчина, подозреваемый в незаконном производстве и хранении оружия, задержан полицией в городском округе Шаховская Московской области. Об этом сообщает глава регионального МВД.

Известно, что у 51-летнего задержанного изъято оружие, внешне схожее с обрезом охотничьего ружья. Экспертиза показала, что речь идет об укороченном двуствольном ружье.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



