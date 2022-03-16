Полиция задержала в Подмосковье мужчину с 1,5 кг мефедрона

Возбуждено два уголовных дела

Правоохранительные органы задержали на автотрассе М-2 "Крым" в Серпухове мужчину, который перевозил практически полтора килограмма мефедрона. Об этом сообщает главк подмосковного МВД.

Как отмечает источник, задержанным оказался житель Краснодара, оставленный на транспорте сотрудниками ДПС с полицией. При осмотре он нервничал. Правоохранители обнаружили под динамиком его авто тайник, где изъяли сверток с веществом растительного происхождения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, задержанный вез мефедрон в Челябинск, вещество он хотел реализовать через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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