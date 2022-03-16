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Правоохранительные органы задержали на автотрассе М-2 "Крым" в Серпухове мужчину, который перевозил практически полтора килограмма мефедрона. Об этом сообщает главк подмосковного МВД.
Как отмечает источник, задержанным оказался житель Краснодара, оставленный на транспорте сотрудниками ДПС с полицией. При осмотре он нервничал. Правоохранители обнаружили под динамиком его авто тайник, где изъяли сверток с веществом растительного происхождения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, задержанный вез мефедрон в Челябинск, вещество он хотел реализовать через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ
Причины ухода они называть не стали
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