В Лобне загорелся рейсовый автобус

Пострадавшие отсутствуют

Рейсовый автобус загорелся в городе Лобня Московской области. Об этом стало известно сегодня, 16 марта.

Как отмечает источник, инцидент произошел в западной части города на одной из улиц. В ходе возгорания никто не пострадал, по некоторым данным, в салоне транспорта на момент инцидента никого не было.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", причиной инцидента могло стать возгорание проводки, которая , предположительно, привела к пожару в транспорте.


Источник: Подмосковье Сегодня
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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