Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
841 новости
Рейсовый автобус загорелся в городе Лобня Московской области. Об этом стало известно сегодня, 16 марта.
Как отмечает источник, инцидент произошел в западной части города на одной из улиц. В ходе возгорания никто не пострадал, по некоторым данным, в салоне транспорта на момент инцидента никого не было.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", причиной инцидента могло стать возгорание проводки, которая , предположительно, привела к пожару в транспорте.
Причины ухода они называть не стали
Согласие Киева позволило бы обойти кровопролитие стороной, заявил президент