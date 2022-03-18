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Рейсовый автобус в Орловской области столкнулся с грузовым транспортом, пострадали десять человек, о чем стало известно сегодня, 18 марта.
Согласно приведенным данным, автобус ехал из Лаврова в дом отдыха. В результате столкновения четверо получили переломы, их доставили в областную больницу, передает телеканал МИР24.
Все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Областная прокуратура проводит проверку.
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