Крупное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Орловской области

Прокуратура проводит проверку

Рейсовый автобус в Орловской области столкнулся с грузовым транспортом, пострадали десять человек, о чем стало известно сегодня, 18 марта.

Согласно приведенным данным, автобус ехал из Лаврова в дом отдыха. В результате столкновения четверо получили переломы, их доставили в областную больницу, передает телеканал МИР24.

Все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Областная прокуратура проводит проверку.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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