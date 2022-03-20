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Сегодня, 20 марта, стало известно об ужасном инциденте, случившемся на территории Бельгии. Злодеи на машине врезались в толпу мирных граждан, которые вышли на улицу во время праздничного мероприятия.
Автомобиль с несколькими бандитами протаранил толпу людей в Стрепи-Бракньи. Как сообщают представители прессы, в результате инцидента погибли четыре человека, также известно о более чем двух десятках раненых.
Местные сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали людей, находившихся в автомобиле. Детали печального инцидента уточняются.
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