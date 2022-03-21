Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
843 новости
21 марта в центре Москвы загорелось здание – инцидент произошел по адресу Пятницкая улица, дом 59/19, строение 5. Об этом сообщают медиа, ссылаясь на экстренные службы.
Согласно приведенным данным, из здания валит черный дым. Пока что причина возгорания не установлена.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что на место происшествия уже прибыли пожарные бригады. Информация об инциденте уточняется, передает телеканал "360".
Пекин не оправдал надежд Вашингтона
Один дорогой гость из Незалежной даже брызнул перцовкой в лицо ребенку