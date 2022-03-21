В центре Москвы загорелось здание

Из помещений валит черный дым

21 марта в центре Москвы загорелось здание – инцидент произошел по адресу Пятницкая улица, дом 59/19, строение 5. Об этом сообщают медиа, ссылаясь на экстренные службы.

Согласно приведенным данным, из здания валит черный дым. Пока что причина возгорания не установлена.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что на место происшествия уже прибыли пожарные бригады. Информация об инциденте уточняется, передает телеканал  "360".

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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