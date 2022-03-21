Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Московской области мужчину, напавшего на пенсионерку. Об этом сообщает главк регионального МВД.

По официальным данным, инцидент произошел на Носовихинском шоссе. Неизвестный выхватил у 74-летней женщины сумку с деньгами и скрылся.

Сумма ущерба составила 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



