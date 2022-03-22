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Представители правоохранительных органов подмосковной Балашихи успешно раскрыли дело о крупном мошенничестве. Речь идет о незаконном обогащении на сумму более чем 4,7 миллиона рублей.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", на преступные действия злоумышленника пожаловались четыре местных жителя. Они рассказали, что подозреваемый в мошенничестве приятель предложил им подзаработать на брокерских торгах.
В итоге мужчина на незаконных основаниях завладел крупной суммой денежных средств. Против мошенника возбуждено уголовное дело.
Осужденный не согласен с вынесенным решением
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