Граждан призывают быть бдительнее

Сложная криминогенная обстановка сложилась в подмосковном Пушкино. Местные жители жалуются на группу карманных воров, которая орудует в городском транспорте.



Так, один из жителей Московской области указал, что на городском маршруте номер 3 злоумышленники повадились обчищать карманы пассажиров.

Соответствующей информацией мужчина поделился в популярной социальной сети. Многие земляки автора поддержали его пост и поделились своим печальным опытом встречи с воришками.

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", в случае кражи пострадавшему следует незамедлительно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.