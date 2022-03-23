Подмосковное Пушкино терроризирует группа карманников

Граждан призывают быть бдительнее

Сложная криминогенная обстановка сложилась в подмосковном Пушкино. Местные жители жалуются на группу карманных воров, которая орудует в городском транспорте.

Так, один из жителей Московской области указал, что на городском маршруте номер 3 злоумышленники повадились обчищать карманы пассажиров.

Соответствующей информацией мужчина поделился в популярной социальной сети. Многие земляки автора поддержали его пост и поделились своим печальным опытом встречи с воришками.

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", в случае кражи пострадавшему следует незамедлительно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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