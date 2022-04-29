Часть ограждений производственного здания была разрушена

В Кургане произошел взрыв на фармацевтическом заводе "Синтез". Он является одним из крупнейших предприятий отрасли в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

В результате инцидента была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания. По данным Baza, взрыв также разрушил часть помещений на третьем этаже. Данные о пострадавших разнятся – их от одного до двух человек.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

Как пояснили представители предприятия РБК, все произошло в момент, когда большинство рабочих покинули территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс.

"Синтез" занимает первое место в стране по производству антибиотиков среди отечественных производителей, прежде всего для госпитального сегмента.