На крупнейшем российском заводе произошел взрыв

На крупнейшем российском заводе произошел взрыв
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Часть ограждений производственного здания была разрушена

В Кургане произошел взрыв на фармацевтическом заводе "Синтез". Он является одним из крупнейших предприятий отрасли в России. Об этом сообщает РИА "Новости". 

В результате инцидента была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания. По данным Baza, взрыв также разрушил часть помещений на третьем этаже. Данные о пострадавших разнятся – их от одного до двух человек.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. 

Как пояснили представители предприятия РБК, все произошло в момент, когда большинство рабочих покинули территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. 

"Синтез" занимает первое место в стране по производству антибиотиков среди отечественных производителей, прежде всего для госпитального сегмента.

Источник: РИА "Новости"
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