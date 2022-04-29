Такие действия могут привести к уголовной ответственности

Жителей подмосковного Пушкино поразила выходка вандалов – неизвестные сожгли мусорные баки возле дома. Об этом они сообщили ВКонтакте.

После произошедшего народ стал выбрасывать мусор в месте, где до этого стояли контейнеры – из-за этого там образовалась свалка. На ситуацию отреагировала местная администрация, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Юристы предупреждают, что уничтожение имущества муниципалитета может грозить уголовной ответственностью.