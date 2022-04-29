Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Жителей подмосковного Пушкино поразила выходка вандалов – неизвестные сожгли мусорные баки возле дома. Об этом они сообщили ВКонтакте.
После произошедшего народ стал выбрасывать мусор в месте, где до этого стояли контейнеры – из-за этого там образовалась свалка. На ситуацию отреагировала местная администрация, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Юристы предупреждают, что уничтожение имущества муниципалитета может грозить уголовной ответственностью.
О планах Пекина разузнали американские журналисты