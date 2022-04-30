На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул пожар

На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул пожар
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пострадавших нет

Крупный пожар произошел на сахалинской тепловой электростанции, в настоящее время борьба с огнем продолжается.

Как отмечает источник, 30 апреля сработала система пожаротушения, которая среагировала на возгорание в турбинном отделении. Пострадавшие отсутствуют.

Причиной пожара стало отключение турбогенератора. В пресс-службе регионального главка министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что тридцать сотрудников покинули самостоятельно здание. В настоящее время технологический процесс приостановлен.

Огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара задействованы четырнадцать человек и пять единиц техники. Глава Сахалина Валерий Лимаренко поручил министру энергетики по Сахалину выехать на место, чтобы оценить ситуацию. Отключение одного из турбогенераторов не повлияло на электроснабжение населения, подача продолжается в полном объеме. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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