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Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае. Об этом стало известно сегодня, 1 мая.
Как отмечает источник, на борту судна находились пятнадцать человек, включая экипаж. Погиб спасатель, еще пятеро пострадали.
Погибшим оказался 46-летний пожарный, который прибыл с группой из Благовещенска на тушение лесных пожаров. В этот раз они возвращались после ликвидации одного очага. По предварительным данным, при посадке возникла техническая неисправность.
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