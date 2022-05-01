Есть пострадавшие

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае. Об этом стало известно сегодня, 1 мая.

Как отмечает источник, на борту судна находились пятнадцать человек, включая экипаж. Погиб спасатель, еще пятеро пострадали.

Погибшим оказался 46-летний пожарный, который прибыл с группой из Благовещенска на тушение лесных пожаров. В этот раз они возвращались после ликвидации одного очага. По предварительным данным, при посадке возникла техническая неисправность.