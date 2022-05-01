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На границе Борисовского, Белгородского района, а также Яковлевского городского округа произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории одного из объектов Минобороны России, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отмечает источник, все оперативные службы находятся на месте. Сейчас принимаются меры по обеспечению безопасности.
Несколькими часами ранее местные жители выложили в соцсети видео с фото, заявив, что перед этим слышали взрывы.
Позднее глава региона сообщил, что пострадал один человек – у него зафиксировано легкое ранение.
В тот же день в Курской области произошло обрушение моста на железнодорожной товарной ветке – пострадавших нет.
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