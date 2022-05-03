Малыши отделались небольшими ушибами

В подмосковном Ногинске дети выпали из шестого этажа жилого дома. Очевидец рассказал, что стоял в тот момент на углу у кафе. Увидел краем глаза, как ребенок упал с глухим звуком.

К детям подбежали несколько человек, которые сразу же вызвали скорую. В тот момент взрослые посмотрели наверх и увидели, что из окна вылезает уже второй ребенок.

Мужчины не успели оперативно растянуть куртки, которые сняли с себя. Однако один из уроженцев Таджикистана успел на себя принять ребенка, который упал ему на грудь.

У малышей при осмотре увидели лишь ссадины и ушибы. Мужчина считает, что оба "родились в рубашке". Позднее из магазина вернулся отец детей, который отвез их в больницу.

Соседи уверяют: инцидент – чистая случайность. Семья благополучная. У детей диагностировано сотрясение с ушибами, передает "Пятый канал".