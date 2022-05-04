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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины в Дзержинском. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.
Согласно приведенным данным, 2 мая мужчина совершил нападение на потерпевшего у одного из продовольственных магазинов, нанеся жертве несколько ножевых ранений, от которых тот скончался позднее в больнице.
В настоящее время следователи устанавливают мотивы и обстоятельства инцидента, а также местонахождение лица, причастного к преступлению, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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