Жителям отвели места в оздоровительных лагерях

В Курганской области проходит эвакуация населения нескольких населенных пунктов в районах, охваченных лесными пожарами. Уже 500 человек вынуждены покинуть свои дома.

Остановить распространение пламени пытаются встречным отжигом. Для местных жителей подготовили места в оздоровительном лагере и пунктах временного размещения, передает телеканал "МИР24".

Как отмечает источник, в Хакасии разгорается пожар у горы Самохвал, площадь уже превышает 200 гектаров.