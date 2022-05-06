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В Курганской области проходит эвакуация населения нескольких населенных пунктов в районах, охваченных лесными пожарами. Уже 500 человек вынуждены покинуть свои дома.
Остановить распространение пламени пытаются встречным отжигом. Для местных жителей подготовили места в оздоровительном лагере и пунктах временного размещения, передает телеканал "МИР24".
Как отмечает источник, в Хакасии разгорается пожар у горы Самохвал, площадь уже превышает 200 гектаров.
О планах Пекина разузнали американские журналисты