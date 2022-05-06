В центре Гаваны прогремел взрыв: есть погибшие

В центре Гаваны прогремел взрыв: есть погибшие
Michael Zegers/www.globallookpress.com
Инцидент попал на видео

Мощный взрыв прогремел в отеле Saratoga, который находится в центре Гаваны. Произошло частичное обрушение здания, о чем стало известно сегодня, 6 мая. 

О причинах инцидента не сообщается. О пострадавших также в настоящее время не известно.

Как пишет РИА "Новости", во время взрыва погибли четыре человека. По данным местной администрации, по предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа. Пропали тринадцать человек.

Позднее число погибших выросло до восьми.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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