В Боливии разбился нагруженный 500 килограммами кокаина вертолет

Борт следовал в Бразилию

Вертолет, нагруженный 500 килограммами кокаина на борту, упал на территории департамента Санта-Крус в Боливии. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечает источник, вероятным пунктом назначения была Бразилия. Два члена экипажа пострадали, их доставили в медучреждение.

Генеральная прокуратура арестовала пострадавших фигурантов. Проводится расследование.

Источник: Pagina Siete ✓ Надежный источник
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