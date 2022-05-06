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Вертолет, нагруженный 500 килограммами кокаина на борту, упал на территории департамента Санта-Крус в Боливии. Об этом сообщают местные СМИ.
Как отмечает источник, вероятным пунктом назначения была Бразилия. Два члена экипажа пострадали, их доставили в медучреждение.
Генеральная прокуратура арестовала пострадавших фигурантов. Проводится расследование.
О планах Пекина разузнали американские журналисты